Як швидко та смачно приготувати їжу за 5 хвилин: три поради, які спростять ваше життя

Нині ми постійно шукаємо способи спростити своє життя через брак часу. З цієї причини, багато людей смакує фаст-фуд або бере їжу на замовлення. UAportal підготував три поради, які допоможуть вам заощадити час, гроші та зусилля на кухні.

Використовуйте заздалегідь нарізані інгредієнти

Багато продуктових магазинів пропонують широкий вибір попередньо нарізаних овочів, таких як морква, броколі та цибуля. Їх можна використовувати для приготування харчів на грилі, салатів та інших страв, які потребують мінімального часу на приготування. До того ж до цієї їжі можна використовувати заздалегідь приготовлену курку, тофу або креветки. Використання попередньо нарізаних інгредієнтів дозволяє скоротити час на підготовку та отримати на стіл здорову трапезу лише за кілька хвилин.

Готуйте прості страви

Страви, для приготування яких потрібно лише кілька інгредієнтів, найчастіше готуються найшвидше. Наприклад, салат з помідорів і моцарели, тости з авокадо, яєчня або парфе (заморожений десерт) з фруктів та йогурту. Проста їжа допоможе вам заощадити час і при цьому надасть можливість насолодитися поживною та смачною їжею.

Плануйте наперед

Щотижня потрібно виділяти кілька хвилин на те, щоб планувати своє меню заздалегідь. Це може включати складання списку продуктів, заготівлю інгредієнтів або навіть приготування наперед та їх заморожування для подальшого використання. Плануючи завчасно, ви зможете уникнути походів у продуктовий магазин в останню хвилину. Словом, у вас завжди буде все необхідне для швидкого приготування смачної та здорової їжі.

Раніше, UaPortal порекомендував, як зберегти овочі свіжими максимально довго.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!