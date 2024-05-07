Як зробити салонну укладку вдома: 5 лайфхаків для об’ємної зачіски

Мрія про пишне та об'ємне волосся знайома кожній красуні. Володарям густої шевелюри пощастило, адже їм не потрібно докладати багато зусиль для створення об'ємної укладки. Але що робити тим, у кого волосся тонке та ламке?

Не впадайте у відчай! Навіть з таким волоссям можна зробити чудову укладку, яка підкреслить вашу красу. Головне - знати кілька секретів та лайфхаків. Про це пише Главред.

Боковий проділ:

Це найпростіший спосіб додати волоссю об'єм. Розділіть волосся не по центру, а трохи збоку. Цей простий прийом візуально збільшить об'єм зачіски.

Легке начісування:

Не лякайтесь начісування, воно може бути легким та природним. Для цього використовуйте зубну щітку, а не гребінець. Відокремте пасмо волосся, начешіть його біля коренів. Повторіть з іншими пасмами, трохи змінюючи напрямок начісування. Не перестарайтесь, щоб укладка не виглядала штучно.

Сушка волосся вниз головою:

Цей лайфхак не всім відомий, але він дійсно працює. Під час сушки використовуйте щітку-брашинг. Підніміть волосся вгору і витягайте пасма від коренів до кінчиків. Направляйте повітря фена на корені волосся. Така сушка допоможе створити пишну та об'ємну укладку.

Правильні засоби для укладки:

Відмовтеся від масел та гелів, адже вони обтяжують волосся. Вибирайте спреї, муси та пінки для об'єму. Наносьте ці засоби на вологе волосся перед сушкою.

Завивка волосся:

Якщо у вас тонке волосся без об'єму, спробуйте завивку. Ви можете зробити пишні кучері, локони або укладку з ефектом пляжних хвиль. Завивка допоможе створити об'єм та візуально збільшити густоту волосся.

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Додаткові поради:

Мийте волосся шампунем для об'єму. Використовуйте кондиціонер лише для кінчиків волосся. Регулярно робіть маски для зміцнення та відновлення волосся. Не зловживайте гарячими укладками. Ведіть здоровий спосіб життя, адже здоров'я волосся залежить від загального стану організму.

Дотримуючись цих простих порад та лайфхаків, ви зможете легко створити об'ємну укладку навіть на тонкому волоссі. Не бійтеся експериментувати та шукайте те, що підходить саме вам!

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