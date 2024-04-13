Як зробити вії пишнішими та довшими: модниці поділились дієвим лайфхаком

Багато дівчат мріють про довгі та пишні вії без необхідності ходити в салон або користуватися накладними віями та клеєм. Як стверджують експерти, 60-секундний масаж повік щодня може допомогти вам досягти бажаного результату.

Хоча це може здатися занадто простим, щоб бути правдою, дослідження підтверджують, що масаж дійсно може стимулювати ріст вій. Про це пише The Mirror.

Як діє масаж:

Покращує кровообіг: Масаж стимулює приплив крові до фолікулів вій, що забезпечує їх необхідними поживними речовинами та киснем. Це, в свою чергу, сприяє їх росту та зміцненню.

Масаж стимулює приплив крові до фолікулів вій, що забезпечує їх необхідними поживними речовинами та киснем. Це, в свою чергу, сприяє їх росту та зміцненню. Знімає напругу: Стрес може негативно впливати на ріст вій, роблячи їх більш схильними до випадання. Масаж допомагає розслабити м'язи навколо очей, тим самим знижуючи рівень стресу.

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Як робити масаж:

Вимийте руки. Нанесіть на повіки невелику кількість олії для вій або вазеліну. Закрийте очі. Легкими круговими рухами подушечками пальців масажуйте повіки протягом 60 секунд. Не тисніть занадто сильно, щоб не пошкодити ніжну шкіру повік. Повторіть цю процедуру щовечора перед сном.

Результати:

Більш довгі та пишні вії: З часом ви помітите, що ваші вії стали довшими, густішими та міцнішими.

З часом ви помітите, що ваші вії стали довшими, густішими та міцнішими. Зменшення випадання вій: Масаж може допомогти зменшити випадання вій, пов'язане зі стресом.

Масаж може допомогти зменшити випадання вій, пов'язане зі стресом. Більш яскравий погляд: Масаж може допомогти покращити кровообіг в області очей, що робить ваш погляд більш свіжим та сяючим.

Нагадаємо, ми вже писали,як подовжити вії без туші.

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