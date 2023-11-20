Як зробити корисні заготовки для обліпихового чаю на зиму: простий рецепт
Обліпиха – це справжній скарб вітамінів, і використання її для приготування чаю – чудовий спосіб отримати корисні речовини. А щоб не витрачати багато часу на приготування, зробіть заготовки завчасно
Видання TheLime пропонує три прості способи зробити заготівлю для вітамінного чаю з обліпихи. Такі заготовки можуть стати відмінною основою для вітамінного чаю. Заморожені ягоди зберігають корисні властивості, а використання їх у чаї додасть напою освіжаючий смак та вигідні властивості обліпихи.
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Перший спосіб: Обліпихові кубики льоду
- Промийте ягоди обліпихи та викладіть їх в блендер, додаючи кілька ложок цукру за смаком.
- Роздрібніть ягоди в блендері.
- Процідіть отриману масу через сито, щоб позбавитися від кісточок та шкірки.
- Розлейте отриману обліпихову масу у форми для льоду і помістіть у морозильник.
- Заморожені кубики обліпихи можна використовувати для чаю, додаючи до них апельсин та натертий корінь імбиру.
Другий спосіб: Обліпиховий лфд із кісточками
- Подрібніть ягоди обліпихи в блендері, не проціджуючи, залиште кісточки та шкірку.
- Розкладіть отриману масу у форми для льоду та помістіть у морозильник.
Третій спосіб: Заморожені ягоди цілком
- Промийте ягоди обліпихи і заморозьте їх цілими, використовуючи звичайний поліетиленовий пакет або пакет-слайдер.
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