Як зробити натуральний освіжувач повітря з мандаринів: простий лайфхак

Мандарини – це смачні та корисні фрукти, які люблять багато людей. Однак після того, як ми з'їмо мандарин, його кірки часто просто викидаємо. А між тим, їх можна використовувати в побуті для різних цілей.

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Мандаринові кірки мають яскравий і приємний аромат, який може освіжити повітря в приміщенні. У виданні ukr.media розповіли як зробити натуральний освіжувач повітря з мандаринових кірок.

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Промити кірки під проточною водою. Нарізати кірки на невеликі шматочки. Добре просушити кірки. Помістити кірки в тканинні або паперові мішечки. Розкласти мішечки з кірками по квартирі.

Також можна просто покласти мандаринові кірки на батарею. Завдяки теплу, аромат цитрусів стане інтенсивнішим і швидко наповнить повітря в приміщенні.

Мандаринові кірки можуть допомогти освіжити взуття, якщо в ньому з'явився неприємний запах. Для цього потрібно просто покласти кілька кірок всередину взуття і залишити на кілька годин або навіть на ніч. Запах швидко зникне.

Щоб завжди мати під рукою мандаринові кірки для різних потреб, їх можна правильно зберігати. Для цього можна:

Заморозити кірки у морозилці, попередньо порізавши їх на шматочки.

Помістити кірки в скляну банку та зберігати в сухому й темному місці.

Раніше лікарі сказали, скільки мандаринів можна їсти, щоб не нашкодити собі.

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