Як зробити крашанки на Великдень за допомогою кави: простий лайфхак

Використання кави замість цибульного лушпиння для фарбування яєць на Великдень надасть їм не лише витонченого вигляду, а й чарівного аромату. Про цей спосіб розповість команда UAportal спільно з Pixelinform.

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Як за допомогою кави пофарбувати яйця

Візьміть 3-4 ложки свіжомеленої кави (не використовуйте розчинну) і залийте їх 1 літром гарячої води.

Дайте каві настоятися протягом 15-20 хвилин. У цей час зваріть яйця до готовності, а потім охолодіть їх у холодній воді.

Коли кава настоїться, процідіть її, щоб відділити гущу. Потім занурте яйця у кавовий розчин і залиште їх там на 2-4 години.

Після висихання яйця можна натерти олією, щоб вони красиво блищали.

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