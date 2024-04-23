Як зробити ідеальний фарш без використання м'ясорубки: хитрощі від досвідчених кулінарів

Не маючи м’ясорубки, не варто відмовлятися від приготування улюблених страв, таких як котлети, пельмені або домашні ковбаски. Існують інші методи подрібнення м’яса, які є простими та доступними.

UAportal разом з ProstoWay підготували для вас два легкі способи. Вони дозволять зробити фарш без призначеного для цього приладдя.

Використання блендера

Поріжте м’ясо на дрібні шматочки, чим менші, тим краще. Перекладіть його у блендер. Збийте м'ясо до однорідної консистенції.

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Отриманий таким способом фарш буде більш рідким, порівняно з тим, що робиться за допомогою м’ясорубки. Він ідеально підійде для приготування котлет, пельменів, тефтель, а також для м’ясних соусів і як начинка.

Фарш за допомогою ножа

Забезпечте, щоб лезо ножа було гострим. Дуже дрібно поріжте м’ясо. Цей процес може бути трохи довшим, ніж використання блендера, проте кінцевий результат вас приємно вразить.

Щоб досягти ідеального подрібнення, спробуйте використати пару ножів. Почергово один з них тримайте в руці, а іншим рубайте м’ясо на обробній дошці. Такий метод дає "рублений" фарш, з якого виходять смачні рубані котлети, люля-кебаб та багато інших страв.

Таким чином, ви можете приготувати ідеальний фарш без необхідності використання м’ясорубки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, для чого досвідчені господині додають горілку у фарш для котлет.

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