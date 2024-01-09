Як зробити гарячий шоколад ще смачнішим: поради гурманів

Гарячий шоколад - це улюблений зимовий напій багатьох людей. Він не тільки зігріває, але й дарує відчуття свята. А якщо додати в гарячий шоколад кілька додаткових інгредієнтів, то він стане ще смачнішим і цікавішим.

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Про це пише Shuba.

Розморожені вишні, вишневий сік

Поєднання шоколаду і вишні - класичне і завжди виграшне. Щоб додати в гарячий шоколад вишневий аромат, можна використовувати вишневий сироп, подрібнені розморожені вишні або одну чайну ложку вишневого соку. Для святкового вигляду можна прикрасити гарячий шоколад коктейльною вишнею.

Нутелла

Ложечка шоколадно-горіхової пасти додасть у гарячий шоколад чудовий аромат фундука. Нутеллу можна приготувати в домашніх умовах, це досить просто і економічно.

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Подрібнене Oreo або інше шоколадне печиво

Подрібнене шоколадне печиво додасть у гарячий шоколад хрустку текстуру і приємний смак. Для святкового вигляду можна прикрасити гарячий шоколад збитими вершками.

Кориця, мускатний горіх або бадьян

Додайте в гарячий шоколад трохи спецій, щоб зробити його більш пряним і ароматним. Експериментуйте з паличками кориці, меленою корицею, меленим мускатним горіхом та/або бадяном. Також можна додати суміш спецій для гарбузового пирога.

Нагадаємо, ми вже писали, що додати до гарячого шоколаду, щоб смак став ще смачнішим.

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