Як рукою зніме: 5 лайфхаків для лікування похмілля

Етиловий спирт, що міститься в алкогольних напоях, негативно впливає на організм людини. Він руйнує клітини головного мозку, а також навантаження відчувають усі органи. Коли печінка не справляється з інтоксикацією організму, виникають симптоми похмілля.

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Про це пише Новини Live.

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Щоб полегшити стан при похміллі, важливо знати, як правильно діяти. Ось кілька порад:

Вранці якомога швидше сходіть в туалет. Метаболіти алкоголю виводяться з організму через сечовивідну систему. Тому важливо відновити нормальне сечовипускання. Для цього можна випити мінеральну воду, яка містить магній.

Випийте розсіл. Розсіл містить електроліти, які допомагають відновити баланс рідини в організмі. Крім того, він має лужне середовище, що сприяє зниженню кислотності в шлунку.

З'їжте імбир. Імбир має протизапальну та знеболювальну дію. Він допомагає впоратися з нудотою та блювотою.

Спробуйте м'ясний бульйон.Бульйон містить амінокислоти, які допомагають відновити роботу печінки. Він також є легкою їжею, яка не вимагає багато енергії для перетравлення.

З'їжте нежирну рибу з зеленню.Риба багата на білок, який необхідний для відновлення організму. Зелень, у свою чергу, є джерелом вітамінів і мінералів.

Крім того, важливо дотримуватися таких рекомендацій:

Пийте багато рідини, щоб відновити баланс вологи в організмі.

Не вживайте алкоголь, поки не відчуєте себе краще.

Дайте організму час на відновлення.

Якщо похмілля супроводжується такими серйозними симптомами, як сильна нудота, блювота, головний біль, підвищена температура, то краще звернутися до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як пити алкоголь, щоб не було похмілля.

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