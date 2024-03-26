Як продовжити термін зберігання молока: господині поділились лайфхаком

Псування продуктів харчування - поширена проблема, яку можна легко вирішити, дотримуючись правил їх зберігання.

Відео дня

Молоко - продукт, який швидко псується. Проте, його термін придатності можна значно збільшити за допомогою двох простих лайфхаків. Про це пише express.

Читайте також: Не тільки паніровка та фарш: що приготувати з черствого батона

Додайте трохи солі

Це може здатися дивним, але сіль діє як консервант, затримуючи розвиток бактерій. Додайте дрібку солі в молоко одразу після відкриття упаковки, ретельно перемішайте і поставте назад у холодильник.

Зберігайте молоко в правильному місці

Найкраще місце для молока - задня частина середніх або верхніх полиць холодильника. Уникайте дверцят, адже це найтепліше місце, яке знаходиться найдалі від системи охолодження.

Ці два прості лайфхаки допоможуть вам зберегти молоко свіжим довше.

Ось ще кілька порад:

Купуйте молоко з максимально свіжим терміном придатності.

Не відкривайте упаковку з молоком, якщо не збираєтеся його використовувати.

Не залишайте молоко на столі при кімнатній температурі.

Використовуйте чистий посуд для наливання молока.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти свіжість хліба надовше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!