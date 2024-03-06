Як привести фігуру в форму за місяць: 7 ефективних вправ
Втомилися від зимових светрів? Хочете вразити всіх стрункою фігурою в новій сукні? Ці вправи можна виконувати в комплексі або вибрати ті, які вам більше подобаються.
Не витрачайте час на походи в спортзал! Ці 7 простих вправ допоможуть вам привести себе в форму за 4 тижні, не виходячи з дому, пише Fit For Fun. Не забувайте про правильну техніку!
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Вам знадобиться лише 10 хвилин на день і невеликий м'яч.
1. Планка:
- Ляжте на живіт, упріться передпліччями та пальцями ніг.
- Тримайте тіло у прямій лінії, не прогинаючись і не випинаючи таз.
- Утримуйте планку якомога довше, поступово збільшуючи час.
2. Віджимання:
- Почніть з пози планки, але упріться на долоні.
- Зберігаючи тіло прямим, зігніть руки і опустіться до підлоги.
- Видихніть і підніміться назад.
- Якщо складно, віджимайтеся з колін.
3. Присідання:
- Поставте ноги на ширині плечей, трохи розгорніть шкарпетки.
- Витягніть руки вперед і глибоко присядьте, не виходячи колінами за шкарпетки.
- Затримайтеся на кілька секунд, потім випряміться, напружуючи сідниці.
4. Удар осла:
- Встаньте на карачки, руки під плечима, стегна над колінами.
- Підніміть одну ногу назад, не згинаючи стегно.
- Напружте сідниці, опустіть ногу, не торкаючись підлоги.
- Повторіть з другою ногою.
5. Гіперекстензія:
- Ляжте на живіт, руки вздовж тіла.
- Підніміть одночасно ноги та руки, не згинаючи їх.
- Затримайтесь на кілька секунд, потім повільно опустіться.
6. Бічні скручування:
- Ляжте на бік, зігніть ноги в колінах, руки за головою.
- Підніміть корпус, відриваючи лопатки від підлоги.
- Затримайтесь на кілька секунд, потім повільно опустіться.
- Повторіть на інший бік.
7. Випади:
- Зробіть крок вперед однією ногою, зігніть її в коліні.
- Опустіть таз, тримаючи спину прямою.
- Затримайтесь на кілька секунд, потім відштовхніться передньою ногою і поверніться у вихідне положення.
- Повторіть з іншою ногою.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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