Як привести фігуру в форму за місяць: 7 ефективних вправ

Втомилися від зимових светрів? Хочете вразити всіх стрункою фігурою в новій сукні? Ці вправи можна виконувати в комплексі або вибрати ті, які вам більше подобаються.

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Не витрачайте час на походи в спортзал! Ці 7 простих вправ допоможуть вам привести себе в форму за 4 тижні, не виходячи з дому, пише Fit For Fun. Не забувайте про правильну техніку!

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Вам знадобиться лише 10 хвилин на день і невеликий м'яч.

1. Планка:

Ляжте на живіт, упріться передпліччями та пальцями ніг.

Тримайте тіло у прямій лінії, не прогинаючись і не випинаючи таз.

Утримуйте планку якомога довше, поступово збільшуючи час.

2. Віджимання:

Почніть з пози планки, але упріться на долоні.

Зберігаючи тіло прямим, зігніть руки і опустіться до підлоги.

Видихніть і підніміться назад.

Якщо складно, віджимайтеся з колін.

3. Присідання:

Поставте ноги на ширині плечей, трохи розгорніть шкарпетки.

Витягніть руки вперед і глибоко присядьте, не виходячи колінами за шкарпетки.

Затримайтеся на кілька секунд, потім випряміться, напружуючи сідниці.

4. Удар осла:

Встаньте на карачки, руки під плечима, стегна над колінами.

Підніміть одну ногу назад, не згинаючи стегно.

Напружте сідниці, опустіть ногу, не торкаючись підлоги.

Повторіть з другою ногою.

5. Гіперекстензія:

Ляжте на живіт, руки вздовж тіла.

Підніміть одночасно ноги та руки, не згинаючи їх.

Затримайтесь на кілька секунд, потім повільно опустіться.

6. Бічні скручування:

Ляжте на бік, зігніть ноги в колінах, руки за головою.

Підніміть корпус, відриваючи лопатки від підлоги.

Затримайтесь на кілька секунд, потім повільно опустіться.

Повторіть на інший бік.

7. Випади:

Зробіть крок вперед однією ногою, зігніть її в коліні.

Опустіть таз, тримаючи спину прямою.

Затримайтесь на кілька секунд, потім відштовхніться передньою ногою і поверніться у вихідне положення.

Повторіть з іншою ногою.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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