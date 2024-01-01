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Як приготувати смачний та ситний салат з тунцем за лічені хвилини

Ігор Романько

Як швидко приготувати ситний салат з тунцем

Перед святами у господинь завжди багато справ, і на готування часто залишається мало часу. У таких випадках дуже виручають швидкі салати, які можна приготувати за лічені хвилини.

Ось рецепт швидкого салату з тунця, який можна приготувати буквально за 15 хвилин. Для цього вам знадобляться лише чотири простих продукти. Рецептом салату поділились на сайті "ЯБ Поїла".

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Інгредієнти:

  • Консервований тунець – 1 банка
  • Курячі яйця – 3 шт
  • Свіжий огірок – 1 шт
  • Майонез – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Варіть яйця вкруту протягом 8 хвилин.
  2. Охолодіть яйця в холодній воді, потім очистіть і наріжте кубиками.
  3. Огірок наріжте кубиками середнього розміру.
  4. Відкрийте банку з консервованим тунцем, злийте рідину і розімніть рибу виделкою.
  5. З'єднайте в глибокій мисці тунець, яйця, огірок і майонез. За смаком посоліть.
  6. Викладіть салат на листя салату і прикрасьте за бажанням.

Такий салат можна подати як самостійну страву або як гарнір до м'яса, птиці або риби.

  • Для більш насиченого смаку можна додати до салату трохи чорного перцю або інших спецій.
  • Якщо ви любите більш пікантний салат, можна додати до нього дрібно нарізану цибулю або часник.
  • Для більш ніжного смаку можна додати до салату натертий на тертці сир.

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