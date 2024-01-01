Як приготувати смачний та ситний салат з тунцем за лічені хвилини

Перед святами у господинь завжди багато справ, і на готування часто залишається мало часу. У таких випадках дуже виручають швидкі салати, які можна приготувати за лічені хвилини.

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Ось рецепт швидкого салату з тунця, який можна приготувати буквально за 15 хвилин. Для цього вам знадобляться лише чотири простих продукти. Рецептом салату поділились на сайті "ЯБ Поїла".

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Інгредієнти:

Консервований тунець – 1 банка

Курячі яйця – 3 шт

Свіжий огірок – 1 шт

Майонез – 2 ст. л.

Приготування:

Варіть яйця вкруту протягом 8 хвилин. Охолодіть яйця в холодній воді, потім очистіть і наріжте кубиками. Огірок наріжте кубиками середнього розміру. Відкрийте банку з консервованим тунцем, злийте рідину і розімніть рибу виделкою. З'єднайте в глибокій мисці тунець, яйця, огірок і майонез. За смаком посоліть. Викладіть салат на листя салату і прикрасьте за бажанням.

Такий салат можна подати як самостійну страву або як гарнір до м'яса, птиці або риби.

Для більш насиченого смаку можна додати до салату трохи чорного перцю або інших спецій.

Якщо ви любите більш пікантний салат, можна додати до нього дрібно нарізану цибулю або часник.

Для більш ніжного смаку можна додати до салату натертий на тертці сир.

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