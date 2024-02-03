Як приготувати смачні та ароматні мандаринові кекси: рецепт простої випічки

Любите смачні та ароматні десерти? Тоді вам обов'язково сподобаються ці мандаринові кекси. Вони готуються дуже просто, а виходять просто чудовими.

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Рецептом поділились на сайті ТСН. Для більш яскравого аромату мандаринів можна додати до тіста ще трохи цедри. Готовність кексів перевіряйте шпажкою або зубочисткою. Якщо вони сухі, то десерт готовий.

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Інгредієнти

Мандарини - 2 шт.

Борошно - 250 г

Яйця - 3 шт.

Цукор - 150 г

Олія - 150 мл

Розпушувач - 1 ч. л.

Сіль - щіпка

Цукрова пудра - для посипання

Приготування

Мандарини вимийте, очистіть від шкірки і наріжте на шматочки. Подрібніть у блендері до стану пюре. Яйця збийте з цукром до пишної піни. Влийте олію і збийте ще раз. Додайте мандаринове пюре, сіль і знову збийте. Всипте борошно з розпушувачем і перемішайте лопаткою до однорідності. Форми для кексів злегка змастіть олією і викладіть у них тісто, заповнюючи їх на 2/3 обсягу. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Готові кекси остудіть у формах, а потім дістаньте і посипте цукровою пудрою.

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