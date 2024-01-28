Родом з дитинства: Як приготувати смачне та хрустке вівсяне печиво

Вівсяне печиво – це не лише смачний десерт, але й корисний перекус, багатий на клітковину. Завдяки простоті приготування воно може стати частиною вашого щоденного раціону.

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Рецептом поділились на сайті Shuba. Замість коров'ячого молока можна використовувати вівсяне для більш вираженого смаку. Кокосове масло робить печиво більш хрустким. Додайте в тісто горіхи, сухофрукти або шоколад для різноманіття.

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Інгредієнти:

Вівсяне борошно - 120 г (можна приготувати самостійно, перемоловши пластівці)

Вівсяні пластівці - 120 г

Розпушувач - 3/4 ч. л.

Сіль - 1/4 ч. л.

Цукор - 100 г

Молоко 2,5% - 3 ст. л. (можна замінити рослинним)

Олія - 75 мл (можна використовувати кокосове для кращої хрусткості)

Приготування:

Змішайте в мисці борошно, пластівці, розпушувач, сіль і цукор. Додайте 2-3 ст. л. молока та 75 мл олії. Вимішайте однорідне тісто. Застеліть деко пергаментом. Сформуйте з тіста кульки по 70-80 г, трохи приплюсніть їх. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин. Дайте печиву охолонути та насолоджуйтесь його хрустким смаком з чаєм, кавою або какао.

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