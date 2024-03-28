Як приготувати тост з авокадо та яйцем: найкращий рецепт корисного сніданку

Хто не любить смачні та корисні сніданки, які готуються за лічені хвилини? Тоді вам точно сподобається тост з авокадо та яйцем!

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Ця страва не лише неймовірно смачна, але й багата на поживні речовини. Авокадо містить здорові жири та антиоксиданти, яйця – білок та вітаміни, а цільнозерновий хліб – волокна. Рецептом поділився лікар Тім Тіутан.

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Ви можете додати до тосту інші інгредієнти, наприклад, томати, оливки, сир фета або лосось. Смажте яйце до бажаної консистенції: рідкий жовток або твердий. Замість цільнозернового хліба можна використовувати лаваш або товстий млинець.

Інгредієнти:

1 скибочка цільнозернового хліба

1/2 авокадо

1 яйце

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Мікрозелень (за бажанням)

Приготування:

Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку та розімніть м'якоть виделкою. Додайте лимонний сік, сіль та перець, перемішайте. Підсмажте хліб (за бажанням). Розігрійте оливкову олію на сковороді на середньому вогні. Обережно влийте яйце на сковороду, накрийте кришкою та готуйте 2-3 хвилини, поки білок не застигне. Викладіть авокадо на хліб, зверху покладіть яйце. Додайте сіль, перець та мікрозелень за смаком.

Смачний та корисний сніданок готовий!

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