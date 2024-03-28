Як приготувати тост з авокадо та яйцем: найкращий рецепт корисного сніданку
Хто не любить смачні та корисні сніданки, які готуються за лічені хвилини? Тоді вам точно сподобається тост з авокадо та яйцем!
Ця страва не лише неймовірно смачна, але й багата на поживні речовини. Авокадо містить здорові жири та антиоксиданти, яйця – білок та вітаміни, а цільнозерновий хліб – волокна. Рецептом поділився лікар Тім Тіутан.
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Ви можете додати до тосту інші інгредієнти, наприклад, томати, оливки, сир фета або лосось. Смажте яйце до бажаної консистенції: рідкий жовток або твердий. Замість цільнозернового хліба можна використовувати лаваш або товстий млинець.
Інгредієнти:
- 1 скибочка цільнозернового хліба
- 1/2 авокадо
- 1 яйце
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- Сіль та перець за смаком
- Мікрозелень (за бажанням)
Приготування:
- Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку та розімніть м'якоть виделкою. Додайте лимонний сік, сіль та перець, перемішайте.
- Підсмажте хліб (за бажанням).
- Розігрійте оливкову олію на сковороді на середньому вогні.
- Обережно влийте яйце на сковороду, накрийте кришкою та готуйте 2-3 хвилини, поки білок не застигне.
- Викладіть авокадо на хліб, зверху покладіть яйце. Додайте сіль, перець та мікрозелень за смаком.
Смачний та корисний сніданок готовий!
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