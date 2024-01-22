Як приготувати сирники на сніданок: найкращий та найшвидший рецепт
Сирники – це смачне і ситне блюдо, яке люблять і дорослі, і діти. Вони можуть бути як самостійним блюдом, так і подаватись з різними соусами, наприклад, сметаною, варенням, медом, або ж з солодкими сиропами.
Сирники за цим рецептом з сайту newsyou виходять дуже смачними і ніжними. Вони будуть чудовим сніданком, обідом або вечерею.
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Інгредієнти:
- Сир 9% жирності - 700 г
- Яйце - 1 шт.
- Сіль - 1/3 ч.л.
- Цукор - 2 ст.л.
- Ваніль - за бажанням
- Манна крупа - 3 ст.л.
- Борошно для обвалення
- Рослинна олія для смаження
Приготування:
- У миску вбиваємо яйце, додаємо сіль, цукор, ваніль за бажанням і все добре перемішуємо.
- Додаємо сир і виделкою добре перемішуємо, розбиваючи грудочки і змішуючи всі інгредієнти.
- Додаємо манну крупу і теж добре з'єднуємо.
- Накриваємо харчовою плівкою і даємо постояти 30-40 хвилин, щоб манка набрякла.
- Формуємо сирники, обвалюємо їх в борошні.
- У сковорідку наливаємо олію, добре нагріваємо, викладаємо сирники, вогонь робимо трохи нижче середнього і обсмажуємо по 2-3 хвилини з кожного боку, до рум'яної скоринки.
Поради:
- Для більш ніжних сирників використовуйте сир з високою жирністю.
- Якщо сир сухий, додайте до нього трохи молока або сметани.
- Для більш рум'яної скоринки сирники можна обсмажити на вершковому маслі.
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