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Як приготувати буряк, щоб не втратив колір та смак: корисні поради від господинь

Ціхоцька Марія

Як приготувати буряк, щоб не втратив колір та смак: корисні поради від господинь

Хочете приготувати буряк, який буде не лише корисним, але й неймовірно смачним? Зберегти його соковитість, пружність та насичений колір допоможе простий лайфхак. Зробити буряк неймовірно смачним допоможе цукор.

Про це пише Телеграф.

Вам знадобиться:

  • Буряк
  • 2 столові ложки цукру
  • 2 столові ложки оцту або лимонного соку
  • Вода

Приготування:

  1. У каструлю налийте холодну воду,додайте цукор та оцет/лимонний сік.
  2. Ретельно перемішайте, щоб цукор розчинився.
  3. Покладіть буряк у каструлю.
  4. Накрийте кришкою та поставте на середній вогонь.
  5. Варіть протягом 2 годин.

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Завдяки цьому лайфхаку:

  • Буряк збереже свій насичений бордовий колір.
  • Текстура овочу буде пружною, а не м'якою.
  • Смак буряка буде солодким та приємним.

Порада:

  • Замість оцту або лимонного соку можна використовувати 1 столову ложку яблучного оцту.
  • Для більш насиченого смаку можна додати до каструлі 1 лавровий лист і кілька горошин чорного перцю.
  • Готовий буряк можна використовувати для салатів, супів, борщів, закусок та інших страв.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно приготувати буряк.

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