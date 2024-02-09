Як приготувати буряк, щоб не втратив колір та смак: корисні поради від господинь
Хочете приготувати буряк, який буде не лише корисним, але й неймовірно смачним? Зберегти його соковитість, пружність та насичений колір допоможе простий лайфхак. Зробити буряк неймовірно смачним допоможе цукор.
Про це пише Телеграф.
Вам знадобиться:
- Буряк
- 2 столові ложки цукру
- 2 столові ложки оцту або лимонного соку
- Вода
Приготування:
- У каструлю налийте холодну воду,додайте цукор та оцет/лимонний сік.
- Ретельно перемішайте, щоб цукор розчинився.
- Покладіть буряк у каструлю.
- Накрийте кришкою та поставте на середній вогонь.
- Варіть протягом 2 годин.
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Завдяки цьому лайфхаку:
- Буряк збереже свій насичений бордовий колір.
- Текстура овочу буде пружною, а не м'якою.
- Смак буряка буде солодким та приємним.
Порада:
- Замість оцту або лимонного соку можна використовувати 1 столову ложку яблучного оцту.
- Для більш насиченого смаку можна додати до каструлі 1 лавровий лист і кілька горошин чорного перцю.
- Готовий буряк можна використовувати для салатів, супів, борщів, закусок та інших страв.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно приготувати буряк.
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