Як приготувати найніжніші відбивні: лайфхак від професійних кухарів

Відбивні – це класика домашньої кухні. Їх можна готувати по-різному, але я хочу поділитися з вами рецептом, який робить відбивні просто неймовірно смачними, ароматними та ніжними.

Секрет цього рецепту – в маринуванні м'яса в газованій воді та додаванні часнику, пише prostoway.com. Замість часнику можна використовувати інші спеції та трави, наприклад, орегано, базилік, розмарин. Для більш хрусткої скоринки можна обваляти відбивні в панірувальних сухарях. Подавайте відбивні з вашим улюбленим гарніром.

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Інгредієнти:

М'ясо (свинина, телятина, курятина) - 500 г

Газована вода - 1 склянка

Сіль - за смаком

Перець - за смаком

Часник - 2-3 зубчики

Яйця - 2 шт.

Борошно - 2 ст. л.

Олія - для смаження

Приготування:

Наріжте м'ясо на порційні шматки, відбийте їх кухонним молоточком. У мисці змішайте газовану воду, сіль, перець та подрібнений часник. Залийте м'ясо маринадом і залиште на 15-20 хвилин. Збийте яйця в тарілці. В іншу тарілку насипте борошно. Вмочіть відбивні спочатку в борошно, а потім у яйце. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте відбивні з обох боків до золотистого кольору.

Смачного!

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