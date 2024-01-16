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Як приготувати найніжнішу сирну запіканку в духовці: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити пишну сирну запіканку в духовці

Сирні запіканки – це смачна і корисна страва, яку люблять і дорослі, і діти. Її можна приготувати по-різному, додаючи різні інгредієнти, але класичний рецепт з манкою залишається одним з найпопулярніших.

Рецептом поділились у виданні theLime. Для більш ніжного смаку можна додати в тісто трохи лимонної цедри або ванільного екстракту. Якщо ви хочете, щоб запіканка була більш соковитою, можна додати в тісто подрібнені фрукти або ягоди. Готову запіканку можна прикрасити шоколадною глазур'ю, збитими вершками або сметаною.

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Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир - 500 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Масло вершкове - 60 г
  • Сметана - 3 ст. л.
  • Цукор - 3 ст. л.
  • Сіль - щіпка
  • Манка - 3 ст. л.
  • Ванільний цукор - за бажанням

Приготування:

  1. Розтопити масло і змішати його з цукром, манкою, сметаною, сіллю і ванільним цукром. Все ретельно перемішати.
  2. Додати сир і яйця, збити блендером до отримання однорідної маси. Можна ще збити міксером декілька хвилин.
  3. Форму для запікання змастити вершковим маслом і вилити в неї тісто.
  4. Випікати в духовці при температурі 160°С 70-90 хвилин. Температура обов'язково має бути не високою, тоді запіканка вийде ніжною та пишною.
  5. Щоб перевірити готовність запіканки, можна взяти дерев'яну шпажку або зубочистку. Якщо вона виходить сухою, запіканка готова.
  6. Виймаємо запіканку з духовки і даємо їй охолонути.

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