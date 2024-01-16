Як приготувати найніжнішу сирну запіканку в духовці: простий рецепт
Сирні запіканки – це смачна і корисна страва, яку люблять і дорослі, і діти. Її можна приготувати по-різному, додаючи різні інгредієнти, але класичний рецепт з манкою залишається одним з найпопулярніших.
Рецептом поділились у виданні theLime. Для більш ніжного смаку можна додати в тісто трохи лимонної цедри або ванільного екстракту. Якщо ви хочете, щоб запіканка була більш соковитою, можна додати в тісто подрібнені фрукти або ягоди. Готову запіканку можна прикрасити шоколадною глазур'ю, збитими вершками або сметаною.
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Інгредієнти:
- Кисломолочний сир - 500 г
- Яйця - 3 шт.
- Масло вершкове - 60 г
- Сметана - 3 ст. л.
- Цукор - 3 ст. л.
- Сіль - щіпка
- Манка - 3 ст. л.
- Ванільний цукор - за бажанням
Приготування:
- Розтопити масло і змішати його з цукром, манкою, сметаною, сіллю і ванільним цукром. Все ретельно перемішати.
- Додати сир і яйця, збити блендером до отримання однорідної маси. Можна ще збити міксером декілька хвилин.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом і вилити в неї тісто.
- Випікати в духовці при температурі 160°С 70-90 хвилин. Температура обов'язково має бути не високою, тоді запіканка вийде ніжною та пишною.
- Щоб перевірити готовність запіканки, можна взяти дерев'яну шпажку або зубочистку. Якщо вона виходить сухою, запіканка готова.
- Виймаємо запіканку з духовки і даємо їй охолонути.
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