Закуска до святкового столу: як приготувати рулетики з червоною рибою та авокадо

Шукаєте оригінальну та смачну закуску для святкового столу? Тоді вам сподобаються рулетики з червоної риби з авокадо та фетою! Ця закуска готується дуже просто, а на смак просто фантастична.

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Ця закуска не тільки смачна, але й корисна. Авокадо багатий на вітаміни та корисні жири, а червона риба - джерелом білка та омега-3 жирних кислот, пише prostoway.

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Вам знадобиться:

250 г червоної малосольної риби

0,5 авокадо

1 свіжий огірок

70 г фети

Зелень для прикраси

Приготування:

Наріжте рибу тонкими слайсами. З авокадо зробіть пюре. Огірок та сир натріть на тертці та змішайте з авокадовим пюре. На рибні слайси викладіть начинку та згорніть рулетики. Прикрасьте зеленню.

Ваша закуска готова! Смачного!

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