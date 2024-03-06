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Закуска до святкового столу: як приготувати рулетики з червоною рибою та авокадо

Ігор Романько

Як зробити рулетики з червоною рибою та авокадо

Шукаєте оригінальну та смачну закуску для святкового столу? Тоді вам сподобаються рулетики з червоної риби з авокадо та фетою! Ця закуска готується дуже просто, а на смак просто фантастична.

Ця закуска не тільки смачна, але й корисна. Авокадо багатий на вітаміни та корисні жири, а червона риба - джерелом білка та омега-3 жирних кислот, пише prostoway.

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Вам знадобиться:

  • 250 г червоної малосольної риби
  • 0,5 авокадо
  • 1 свіжий огірок
  • 70 г фети
  • Зелень для прикраси

Приготування:

  1. Наріжте рибу тонкими слайсами.
  2. З авокадо зробіть пюре.
  3. Огірок та сир натріть на тертці та змішайте з авокадовим пюре.
  4. На рибні слайси викладіть начинку та згорніть рулетики.
  5. Прикрасьте зеленню.

Ваша закуска готова! Смачного!

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