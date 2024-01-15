Як приготувати пишні манні оладки на кефірі: рецепт ідеального сніданку (відео)
Не знаєте, що з'їсти на сніданок? Пропонуємо приготувати оладки на кефірі. Вони не лише ситні та текстурні, але й дуже швидко готуються.
Рецептом сніданку поділилася ведуча каналу "Тіана готувати просто". Основна відмінність цих оладок – використання манки замість звичайного борошна, що надає їмстраві особливий смак та консистенцію. Крім того, рецепт передбачає використання кефіру, який додає легкий сирниковий посмак.
Також завдяки соді, яка використовується в рецепті, тіло добре тримається на сковороді, а також гарно розпушується і піднімається. Соду варто додавати безпосередньо перед випіканням оладок.
Інгредієнти:
- Манна крупа – 400 г.
- Цукор – 3 ст. л.
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Ванілін – за смаком.
- Кефір – 250 мл.
- Яйця курячі – 2 шт.
- Сода харчова – 1/2 ч. л.
- Олія соняшникова рафінована – 3 ст. л.
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Приготування:
- Змішайте манну крупу, цукор, сіль, ванілін, кефір та яйця. Перемішайте до однорідності й залиште на одну годину.
- Всипте в манну масу соду, перемішайте. Розігріту сковороду змастіть олією. Столовою ложкою викладіть тісто.
- Смажте оладки на слабкому вогні з обох боків до готовності.
Смачного!
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