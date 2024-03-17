Як приготувати простий та поживний салат з пекінської капусти та буряку

Шукаєте ідею для свіжого та ситного салату? Спробуйте приготувати салат з пекінської капусти та буряку! Він багатий на вітаміни, корисні речовини та готується за лічені хвилини.

Відео дня

Салат за рецептом з сайту noviydoctor чудово підійде для обіду, вечері або перекусу. Замість бальзамічного оцту можна використовувати лимонний сік. До салату можна додати інші овочі, наприклад, огірок або зелений лук. Горіхи можна обсмажити на сковороді для більш насиченого смаку.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Інгредієнти:

1 середній буряк

1 невелика головка пекінської капусти

1 невелика морква

1/4 склянки оливкової олії

2 столові ложки бальзамічного оцту

Сіль та чорний перець за смаком

1/4 склянки подрібнених горіхів (за бажанням)

1/4 склянки зелені (кінза, петрушка або цибуля)

Приготування:

Ретельно вимийте овочі. Очистіть буряк та моркву від шкірки. Наріжте буряк, моркву та пекінську капусту тонкими смужками. Змішайте овочі в мисці. Додайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль та перець. Перемішайте салат. За бажанням прикрасьте подрібненими горіхами та зеленню.

Нагадаємо, скільки цукру треба з’їдати в день, щоб не зашкодити організму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!