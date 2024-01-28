Як приготувати пиріг з корицею за 5 хвилин: Рецепт для лінивих

Торт у чашці – це швидкий і простий спосіб задовольнити ласунів. Пудинги індивідуального розміру виготовляються шляхом змішування інгредієнтів звичайного торта в кухлі перед тим, як дати йому приготуватися в мікрохвильовій печі.

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Пиріг з корицею буде готовим від початку до кінця менш ніж за п’ять хвилин. Про це повідомляє Express.co.uk.

Насамперед візьміть кухоль пристойного розміру, враховуючи, що тісто підніметься в мікрохвильовці. Також знадобляться:

дві столові ложки борошна;

дві столові ложки цукру;

1/4 чайної ложки розпушувача;

одна чайна ложка кориці;

три столові ложки молока;

дві столові ложки олії;

половина чайної ложки ванільного екстракту;

по чайній ложці цукру та кориці для скоринки.

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З'єднайте борошно, цукор, корицю, розпушувач, сіль, олію та ванільний екстракт в кухлі, а потім перемішайте виделкою. Коли тісто з’єднається, поставте його в мікрохвильову піч на 70 секунд.

Воно має стати губчастим і повністю готовим. Після приготування вийміть кухоль з мікрохвильової печі та змішайте одну чайну ложку цукру з однією чайною ложкою кориці.

Посипте цим пиріг, щоб утворилася солодка скоринка. Пиріг також можна подавати з морозивом або заварним кремом.

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