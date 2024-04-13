Як приготувати ніжний та ароматний манник: додайте секретний інгредієнт
Хто не знає манника? Цей ніжний та ароматний десерт – справжня класика! Його часто готують з сухофруктами, але сьогодні ми хочемо поділитися з вами цікавим секретом: манник з кокосовою стружкою!
Спробуйте приготувати манник з кокосовою стружкою – і ви не будете розчаровані! Цей десерт неодмінно сподобається всім вашим рідним та друзям. Рецептом поділились на сайті prostoway.
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Інгредієнти:
- Манна крупа - 1 склянка
- Кокосова стружка - 0,5 склянки
- Сметана - 200 г
- Яйця - 3 шт.
- Цукор - 1 склянка
- Борошно - ⅔ склянки
- Розпушувач - 1 ч. л.
Приготування:
- Змішайте сметану та яйця. Додайте розпушувач та манну крупу. Перемішайте і залиште на 15-20 хвилин, щоб манка набрякла.
- Додайте цукор, кокосову стружку та просіяне борошно. Добре вимішайте до однорідної консистенції.
- Змастіть форму для випічки маслом.
- Рівномірно розподіліть тісто по формі.
- Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 30 хвилин.
- Готовий манник посипте цукровою пудрою.
Смачного!
Поради:
- Для більш насиченого кокосового смаку можна додати до тіста ще 2-3 ст. л. кокосової олії.
- Замість цукрової пудри можна використовувати тертий шоколад або какао.
- Манник можна подавати з варенням, сметаною або йогуртом.
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