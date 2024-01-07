Як приготувати ніжні рогалики до чаю: простий рецепт
Що ви найчастіше готуєте до чаю? Сьогодні ми пропонуємо скористатися рецептом вершкових рогаликів, які не залишать вас байдужими.
Рецептом поділилося видання Shuba. Найголовнішим інгредієнтом цих смачних рогаликів є вершковий сир. Саме він робить тісто надзвичайно м'яким. Для приготування страви вам знадобиться година та 15 хвилин.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне – 2 склянки.
- Масло вершкове 73% – 220 г.
- Вершковий сир – 220 г.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Яйця курячі – 1 шт.
- Цукор – на смак.
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Приготування:
- У чаші блендера змішайте борошно і сіль, додайте масло, вершковий сир та збийте до однорідності.
- Викладіть тісто на чисту поверхню та розділіть навпіл. Сформуйте кулі, загорніть їх у поліетиленову плівку та поставте в холодильник на 2 години.
- Дістаньте тісто та потримайте при кімнатній температурі 15 хвилин. Розігрійте духовку до 200°C та застеліть деко пергаментом.
- Розкатайте тісто в коло товщиною приблизно 0,5 см, змастіть варенням, розріжте на трикутнички і згорніть у рогалики.
- Поставте в морозилку на 15 хвилин.
- Змастіть рогалики яйцем та посипте цукром. Випікайте до золотистого кольору, приблизно 20 хвилин.
Смачного!
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