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Як приготувати ніжні рогалики до чаю: простий рецепт

Діана Бондаренко

Як приготувати ніжні рогалики до чаю: простий рецепт

Що ви найчастіше готуєте до чаю? Сьогодні ми пропонуємо скористатися рецептом вершкових рогаликів, які не залишать вас байдужими.

Рецептом поділилося видання Shuba. Найголовнішим інгредієнтом цих смачних рогаликів є вершковий сир. Саме він робить тісто надзвичайно м'яким. Для приготування страви вам знадобиться година та 15 хвилин.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне – 2 склянки.
  • Масло вершкове 73% – 220 г.
  • Вершковий сир – 220 г.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Яйця курячі – 1 шт.
  • Цукор – на смак.

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Приготування:

  1. У чаші блендера змішайте борошно і сіль, додайте масло, вершковий сир та збийте до однорідності.
  2. Викладіть тісто на чисту поверхню та розділіть навпіл. Сформуйте кулі, загорніть їх у поліетиленову плівку та поставте в холодильник на 2 години.
  3. Дістаньте тісто та потримайте при кімнатній температурі 15 хвилин. Розігрійте духовку до 200°C та застеліть деко пергаментом.
  4. Розкатайте тісто в коло товщиною приблизно 0,5 см, змастіть варенням, розріжте на трикутнички і згорніть у рогалики.
  5. Поставте в морозилку на 15 хвилин.
  6. Змастіть рогалики яйцем та посипте цукром. Випікайте до золотистого кольору, приблизно 20 хвилин.

Смачного!

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