Як приготувати ніжні та соковиті тефтелі у вершковому соусі: простий рецепт

Якщо ви вже знаєте рецепт ніжних рисових котлет, візьміть собі на замітку ще оден неймовірний рецепт приготування іншої страви, який вам точно сподобається – ароматні тефтелі у вершковому соусі.

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До фаршу можна додати терту моркву, зелень або інші овочі. Вершковий соус можна зробити більш ароматним, додавши мускатний горіх, чебрець або інші трави. Замість бульйону можна використовувати воду. Смачні тефтельки можна приготувати в духовці. Рецептом поділились на сайті theLime.

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Інгредієнти:

700 г м'ясного фаршу (за вашим смаком)

1 жовток

50 г панірувальних сухарів

1/2 цибулини

1 зубчик часнику

Сіль, перець за смаком

50 г вершкового масла

1 ст. л. борошна

300 мл бульйону (м'ясного або овочевого)

200 мл вершків (10-20%)

Приготування:

Подрібніть цибулю та часник, додайте до фаршу. Всипте сіль, перець та інші спеції за вашим смаком. Вмішайте жовток і панірувальні сухарі. Ретельно перемішайте фарш руками. Сформуйте з фаршу невеликі кульки розміром з волоський горіх. Обсмажте тефтельки на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Перекладіть на тарілку. Звільніть сковороду від залишків масла та цибулі, витріть насухо. Розтопіть вершкове масло, додайте борошно. Перемішайте, трохи підсмажте борошно. Поступово влийте бульйон, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Додайте вершки, доведіть до кипіння. Викладіть тефтельки у вершковий соус, накрийте кришкою. Тушкуйте на повільному вогні 20 хвилин. Зніміть з вогню, дайте страві трохи охолонути. Подавайте з будь-яким гарніром: макаронами, рисом, картоплею або овочами.

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