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Як приготувати ніжне сирне суфле без випікання: простий десерт

Ігор Романько

Як зробити сирне суфле без випікання

Хочете поласувати чимось легким і солодким, але не хочете довго возитися на кухні? Тоді цей рецепт суфле без випікання саме для вас! Він дуже простий, і з ним впорається навіть кулінар-початківець.

Замість какао можна використовувати інші інгредієнти, наприклад, ваніль, ягідне пюре або цедру цитрусових. Для більш вишуканого десерту можна прикрасити суфле свіжими ягодами або фруктами. Суфле без випікання – це чудовий варіант для літнього десерту, адже він легкий і не потребує випікання в духовці. Рецептом поділились на сайті prostoway.com.

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Інгредієнти:

  • 200 г м'якого кисломолочного сиру
  • 1 курячий білок
  • 1 столова ложка желатину
  • 70 мл води
  • 1,5 столові ложки какао
  • 2 чайні ложки меду

Приготування:

  1. Замочіть желатин у воді та відставте на час.
  2. Збийте курячий білок до стійких піків.
  3. Змішайте сир, какао та мед.
  4. Розтопіть желатин у мікрохвильовці та додайте до сирної маси. Перемішайте.
  5. Обережно введіть збиті білки.
  6. Вилийте суфле у формочки та поставте в холодильник до застигання.

Смачного!

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