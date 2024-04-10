Як приготувати ніжне сирне суфле без випікання: простий десерт
Хочете поласувати чимось легким і солодким, але не хочете довго возитися на кухні? Тоді цей рецепт суфле без випікання саме для вас! Він дуже простий, і з ним впорається навіть кулінар-початківець.
Замість какао можна використовувати інші інгредієнти, наприклад, ваніль, ягідне пюре або цедру цитрусових. Для більш вишуканого десерту можна прикрасити суфле свіжими ягодами або фруктами. Суфле без випікання – це чудовий варіант для літнього десерту, адже він легкий і не потребує випікання в духовці. Рецептом поділились на сайті prostoway.com.
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Інгредієнти:
- 200 г м'якого кисломолочного сиру
- 1 курячий білок
- 1 столова ложка желатину
- 70 мл води
- 1,5 столові ложки какао
- 2 чайні ложки меду
Приготування:
- Замочіть желатин у воді та відставте на час.
- Збийте курячий білок до стійких піків.
- Змішайте сир, какао та мед.
- Розтопіть желатин у мікрохвильовці та додайте до сирної маси. Перемішайте.
- Обережно введіть збиті білки.
- Вилийте суфле у формочки та поставте в холодильник до застигання.
Смачного!
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