Як приготувати найкращий кляр для смаженої риби: секрет професійних кухарів
Смажена риба в клярі – це не лише ситно, але й дуже смачно. Кляр на мінеральній воді робить рибу неймовірно соковитою, ніжною та апетитною. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі.
Цей рецепт риби в клярі на мінеральній воді простий у приготуванні, але результат вас приємно здивує. Спробуйте і насолоджуйтесь апетитною та соковитою стравою, пише prostoway.
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Інгредієнти:
- Рибне філе (на ваш вибір)
- 1 яйце
- 2 столові ложки майонезу
- 0,5 чайної ложки соди
- 1,5 склянки мінеральної води
- Борошно
- Сіль
- Цукор
- Рослинна олія
Приготування:
- Підготуйте рибу:
- Наріжте філе на порційні шматки.
- Посоліть рибу та залиште маринуватися на 20 хвилин.
- Приготуйте кляр:
- Змішайте мінеральну воду, яйце, майонез, соду, цукор та сіль.
- Поступово додайте просіяне борошно, постійно помішуючи, щоб не було грудочок.
- Кляр має вийти густим, як сметана.
- Смажте рибу:
- Обваляйте рибні шматки в борошні.
- Занурте рибу в кляр, щоб вона повністю ним покрилася.
- Обсмажте рибу на добре розігрітій сковороді з олією протягом 3-4 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.
- Подавайте:
- Готову рибу викладіть на паперові рушники, щоб ввібрати зайвий жир.
- Подавайте рибу гарячою з вашим улюбленим гарніром та соусом.
Поради:
- Ви можете використовувати будь-яке рибне філе, але краще підходять білі сорти риби, такі як тріска, минтай, хек або судак.
- Додайте в кляр ваші улюблені спеції та трави, щоб зробити рибу ще більш ароматною.
- Слідкуйте за температурою олії, щоб риба не підгоріла.
- Не перетримуйте рибу на сковороді, інакше вона стане сухою.
Смачного!
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