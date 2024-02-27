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Як приготувати найкращий кляр для смаженої риби: секрет професійних кухарів

Ігор Романько

Як зробити кляр для смаження риби на мінеральній воді

Смажена риба в клярі – це не лише ситно, але й дуже смачно. Кляр на мінеральній воді робить рибу неймовірно соковитою, ніжною та апетитною. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі.

Цей рецепт риби в клярі на мінеральній воді простий у приготуванні, але результат вас приємно здивує. Спробуйте і насолоджуйтесь апетитною та соковитою стравою, пише prostoway.

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Інгредієнти:

  • Рибне філе (на ваш вибір)
  • 1 яйце
  • 2 столові ложки майонезу
  • 0,5 чайної ложки соди
  • 1,5 склянки мінеральної води
  • Борошно
  • Сіль
  • Цукор
  • Рослинна олія

Приготування:

  1. Підготуйте рибу:
    • Наріжте філе на порційні шматки.
    • Посоліть рибу та залиште маринуватися на 20 хвилин.
  2. Приготуйте кляр:
    • Змішайте мінеральну воду, яйце, майонез, соду, цукор та сіль.
    • Поступово додайте просіяне борошно, постійно помішуючи, щоб не було грудочок.
    • Кляр має вийти густим, як сметана.
  3. Смажте рибу:
    • Обваляйте рибні шматки в борошні.
    • Занурте рибу в кляр, щоб вона повністю ним покрилася.
    • Обсмажте рибу на добре розігрітій сковороді з олією протягом 3-4 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.
  4. Подавайте:
    • Готову рибу викладіть на паперові рушники, щоб ввібрати зайвий жир.
    • Подавайте рибу гарячою з вашим улюбленим гарніром та соусом.

Поради:

  • Ви можете використовувати будь-яке рибне філе, але краще підходять білі сорти риби, такі як тріска, минтай, хек або судак.
  • Додайте в кляр ваші улюблені спеції та трави, щоб зробити рибу ще більш ароматною.
  • Слідкуйте за температурою олії, щоб риба не підгоріла.
  • Не перетримуйте рибу на сковороді, інакше вона стане сухою.

Смачного!

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