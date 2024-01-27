Як приготувати найкращі сирні кекси: швидкий рецепт
Сирні кекси – це не лише цікавий, але й досить корисний варіант випічки, який з радістю їдять як дорослі, так і діти. Ніжна консистенція та неповторний сирний смак роблять їх справжнім гастрономічним шедевром, який легко приготувати вдома.
Сирні кекси – це чудовий варіант для сніданку, перекусу або десерту, пише espreso. Вони смачні, корисні та прості у приготуванні. Спробуйте цей рецепт і порадуйте своїх близьких.
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Переваги сирних кексів:
- Проста рецептура. Легко готувати, не потребує спеціальних навичок чи складних інгредієнтів.
- Користь. Містять сир, який є джерелом білка, кальцію та інших корисних для організму речовин.
- Універсальність. Можуть бути як десертом, так і перекусом.
- Підходять для всієї родини. Смачні та корисні для людей будь-якого віку.
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир – 220 г
- Курячі яйця – 2 шт.
- Вершкове масло – 70 г
- Борошно пшеничне – 180 г
- Цукор – 100 г
- Розпушувач – 8 г
- Соншникова олія – 1 ст. л.
- Сіль - дрібка
- Цукрова пудра (для подачі)
Приготування:
- Збийте міксером курячі яйця з цукром до пишної маси.
- Додайте розм'якшене вершкове масло та продовжуйте збивати.
- Перебийте блендером або перетріть через сито кисломолочний сир. Додайте його до яєчної маси, а також дрібку солі, перемішайте.
- Просійте через сито борошно та розпушувач. Додайте їх до сирної маси в декілька етапів, вимішуючи лопаткою до однорідності.
- Змастіть силіконові або інші формочки для кексів соняшниковою олією.
- Викладіть тісто у формочки, заповнюючи їх на 2/3.
- Випікайте кекси в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
- Коли кекси трохи охолонуть, дістаньте їх з форми та посипте цукровою пудрою.
Порада:
- Замість цукрової пудри можна використовувати цукрову глазур, шоколадну поливу або ягідний джем.
- До тіста можна додати родзинки, цукати, горіхи або інші інгредієнти за вашим смаком.
- Сирні кекси можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів.
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