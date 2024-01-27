Як приготувати найкращі сирні кекси: швидкий рецепт

Сирні кекси – це не лише цікавий, але й досить корисний варіант випічки, який з радістю їдять як дорослі, так і діти. Ніжна консистенція та неповторний сирний смак роблять їх справжнім гастрономічним шедевром, який легко приготувати вдома.

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Сирні кекси – це чудовий варіант для сніданку, перекусу або десерту, пише espreso. Вони смачні, корисні та прості у приготуванні. Спробуйте цей рецепт і порадуйте своїх близьких.

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Переваги сирних кексів:

Проста рецептура. Легко готувати, не потребує спеціальних навичок чи складних інгредієнтів.

Легко готувати, не потребує спеціальних навичок чи складних інгредієнтів. Користь. Містять сир, який є джерелом білка, кальцію та інших корисних для організму речовин.

Універсальність. Можуть бути як десертом, так і перекусом.

Можуть бути як десертом, так і перекусом. Підходять для всієї родини. Смачні та корисні для людей будь-якого віку.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир – 220 г

Курячі яйця – 2 шт.

Вершкове масло – 70 г

Борошно пшеничне – 180 г

Цукор – 100 г

Розпушувач – 8 г

Соншникова олія – 1 ст. л.

Сіль - дрібка

Цукрова пудра (для подачі)

Приготування:

Збийте міксером курячі яйця з цукром до пишної маси. Додайте розм'якшене вершкове масло та продовжуйте збивати. Перебийте блендером або перетріть через сито кисломолочний сир. Додайте його до яєчної маси, а також дрібку солі, перемішайте. Просійте через сито борошно та розпушувач. Додайте їх до сирної маси в декілька етапів, вимішуючи лопаткою до однорідності. Змастіть силіконові або інші формочки для кексів соняшниковою олією. Викладіть тісто у формочки, заповнюючи їх на 2/3. Випікайте кекси в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Коли кекси трохи охолонуть, дістаньте їх з форми та посипте цукровою пудрою.

Порада:

Замість цукрової пудри можна використовувати цукрову глазур, шоколадну поливу або ягідний джем.

До тіста можна додати родзинки, цукати, горіхи або інші інгредієнти за вашим смаком.

Сирні кекси можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів.

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