Як приготувати найкраще рідке добриво для кімнатних рослин: бабусин рецепт

Хочете, щоб ваші кімнатні рослини тішили вас пишним цвітінням та здоровим виглядом? Немає проблем! Секрет успіху простий: їм потрібна "жива вода", тобто підживлення.

З "живою водою" за бабусиним рецептом з сайту noviydoctor.com, ваші кімнатні рослини обов'язково порадують вас пишним цвітінням та здоровим виглядом.

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Коли і як підгодовувати кімнатні рослини:

З першого місяця весни: Коли ваші зелені друзі прокидаються від зимового сну, їм потрібна допомога, щоб розпочати активний ріст.

Коли ваші зелені друзі прокидаються від зимового сну, їм потрібна допомога, щоб розпочати активний ріст. Регулярно протягом сезону: Достатньо підгодовувати рослини раз на 2-3 тижні з березня по жовтень.

Достатньо підгодовувати рослини раз на 2-3 тижні з березня по жовтень. Взимку (для деяких рослин): Якщо ваші улюбленці не впадають у сплячку, підгодовуйте їх раз на місяць взимку.

Чим підгодовувати:

Підживлення з дріжджів: Змішайте 10 г пресованих дріжджів з 1 л води, додайте 1 ст. л. цукру, перемішайте. Для сухих дріжджів візьміть 1 г, розчиніть у 1 л води, додайте 1 ч. л. цукру. Настоюйте 3 години, потім розведіть з водою 1:5.

Солодке добриво: Розчиніть 1 ст. л. цукру в 1 л чистої води. Поливайте рослини цією водою.



Пам'ятайте:

Не перегодовуйте своїх зелених друзів! Це може їм зашкодити.

Перед поливом переконайтеся, що ґрунт у горщику вологий.

Використовуйте лише якісні добрива.

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