Як приготувати найкраще тісто для паски на Великдень: традиційний рецепт

Великдень – це не лише релігійне свято, а й час для сімейних затишних вечорів та смачних страв. Одним із символів Великодня є паска, яка завжди збирає за столом рідних та близьких.

Сьогодні пропонуємо вам рецепт Олександрійської нічної паски з каналу Смаколик.юа, яка виходить ароматною, пухкою та дуже смачною.

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Інгредієнти:

Для опари:

0,5 л молока

500 г цукру

5 яєць

3 жовтки

75 г дріжджів

250 г вершкового масла

Для тіста:

1 ст. л. коньяку

0,5 ч. л. солі

1 пакетик ванільного цукру

цедра 1 лимона

200 г сухофруктів

1,25 кг борошна

Приготування:

У мисці з'єднайте молоко з цукром і перемішайте до однорідності. Додайте дріжджі та розчиніть їх. Введіть яйця, жовтки та шматочки вершкового масла. Збийте міксером. Накрийте миску плівкою та залиште на 8-12 годин при кімнатній температурі (на ніч). Додайте в опару коньяк, ваніль, цедру лимона та перемішайте. Додайте половину просіяного борошна та сухофрукти. Перемішайте. Додайте решту борошна та вимішуйте тісто руками протягом 10 хвилин. Змастіть миску олією, викладіть тісто, накрийте плівкою та залиште на 1-1,5 години. Змастіть руки та робочу поверхню олією. Розділіть тісто на 6 частин (по 500-550 г) та сформуйте паски. Викладіть паски у форми, злегка притисніть та залиште на 1,5 години. Змастіть паски яйцем. Розігрійте духовку до 180°C, випікайте паски при 160°C близько 50 хвилин. Дайте паскам охолонути та прикрасьте за смаком.

Смачного!

P.S.

Замість коньяку можна використовувати ром або віскі.

Сухофрукти можна попередньо замочити в ромі або коньяку.

Для прикраси паски можна використовувати глазур, цукати, бісер або кондитерські посипання.

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.

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