Як приготувати ідеальне горохове пюре кремової текстури
Всі ми знаємо, що горохова каша – це дуже смачно й ситно. Але багато хто не любить її готувати, адже це довго й нудно. Або ж горох вариться годинами, а все одно залишається твердим.
Досвідчені господині знають один секрет, як зварити горохову кашу за 45 хвилин. Не переживайте, ні смаку, ні запаху соди ви не відчуєте, пише prostoway.
Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок
Що вам знадобиться:
- Горох (1-2 склянки)
- Вода
- Сіль
- Сода (½ чайної ложки)
- Цибуля (за бажанням)
- Вершкове масло або м'ясо (за бажанням)
Як готувати:
- Засипте горох в каструлю і залийте окропом. Додайте ½ чайної ложки соди, накрийте кришкою і залиште на 2 години.
- Злийте воду, промийте горох і залийте його холодною водою у співвідношенні 1 до 3.
- Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну, зменшіть вогонь і варіть 45 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності посоліть кашу за смаком.
- За бажанням, можете обсмажити цибулю і додати її до готової каші. Також можна їсти кашу з вершковим маслом або м'ясом.
Радимо також звернути увагу на рецепт тушкованої картоплі з м‘ясом.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!