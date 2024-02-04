Як приготувати ідеальне горохове пюре кремової текстури

Всі ми знаємо, що горохова каша – це дуже смачно й ситно. Але багато хто не любить її готувати, адже це довго й нудно. Або ж горох вариться годинами, а все одно залишається твердим.

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Досвідчені господині знають один секрет, як зварити горохову кашу за 45 хвилин. Не переживайте, ні смаку, ні запаху соди ви не відчуєте, пише prostoway.

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Що вам знадобиться:

Горох (1-2 склянки)

Вода

Сіль

Сода (½ чайної ложки)

Цибуля (за бажанням)

Вершкове масло або м'ясо (за бажанням)

Як готувати:

Засипте горох в каструлю і залийте окропом. Додайте ½ чайної ложки соди, накрийте кришкою і залиште на 2 години. Злийте воду, промийте горох і залийте його холодною водою у співвідношенні 1 до 3. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну, зменшіть вогонь і варіть 45 хвилин. За 5 хвилин до готовності посоліть кашу за смаком. За бажанням, можете обсмажити цибулю і додати її до готової каші. Також можна їсти кашу з вершковим маслом або м'ясом.

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