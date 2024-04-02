Як приготувати ефективне добриво з чорнобривців для інших рослин

Хто не знає та не любить чорнобривці? Ці яскраві квіти – справжня окраса будь-якої клумби. Але мало хто знає, що чорнобривці – це не лише краса, а й величезна користь для вашого городу.

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Чорнобривці – це не лише красиві, але й дуже корисні квіти. Вирощуйте їх на своєму городі, і вони допоможуть вам отримати багатий та екологічно чистий урожай, пише ТСН.

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Чорнобривці – справжні захисники вашого врожаю.

Вони захищають ґрунт від виснаження та ерозії. Завдяки своїй розгалуженій кореневій системі та густому листю, чорнобривці утримують вологу в ґрунті та роблять його більш пухким.

Чорнобривці відлякують шкідників. Різкий запах цих квітів не подобається колорадським жукам, попелиці, капустянці та іншим комахам, які можуть завдати шкоди вашим овочам.

Чорнобривці покращують ріст овочів. Ці квіти виділяють речовини, які стимулюють ріст та розвиток рослин.

Чорнобривці борються з хворобами. Вони допомагають у боротьбі з фітофторою, фузаріозом та іншими грибковими захворюваннями.

Як використовувати чорнобривці на городі:

Посійте чорнобривці по периметру городу. Це допоможе захистити ваші посадки від шкідників.

Посадіть чорнобривці між грядками з овочами. Це покращить ріст овочів та захистить їх від хвороб.

Залийте подрібнені чорнобривці окропом і дайте настоятися. Цим настоєм можна поливати овочі, ягоди та квіти.

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