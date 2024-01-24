Як приготувати десерт смачніший та дешевший за тірамісу
Десерт "Шедевр" — це чудовий варіант для тих, хто хоче приготувати смачний і нескладний десерт. Він складається з ніжного крему на основі яєць, молока, цукру та апельсинового соку, а також хрустких шоколадних крихток.
Для більш насиченого смаку можна додати в крем трохи ванільного екстракту. Рецептом бюджетного десерта поділились на сайті gospodynka.com.
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Інгредієнти:
- Яйце куряче — 1 шт.
- Цукор — 80 г
- Кукурудзяний крохмаль — 20 г
- Молоко — 240 мл
- Сік апельсиновий — 240 мл
- Печиво просте шоколадне — 100 г
Приготування:
- У каструлю розбийте яйце і збийте його вінчиком до однорідності. Додайте цукор і кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішайте.
- Влийте молоко і апельсиновий сік, перемішайте.
- Поставте каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Варіть крем протягом 1 хвилини після закипання.
- Печиво ламаємо руками на дрібні крихти.
- На дно форм викладіть шар крихти, потім шар крему, потім знову шар крихти і зверху — крем.
- Присипте десерт шоколадними крихтами.
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