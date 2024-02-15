Як приготувати десерт пташине молоко в стакані: простий рецепт
Хочете порадувати близьких вишуканим десертом, не витрачаючи багато часу? Приготуйте Пташине молоко у склянці! Цей ніжний та елегантний десерт стане чудовим завершенням будь-якої трапези.
Пташине молоко у склянці – це не лише смачний, але й елегантний десерт, який стане окрасою будь-якого столу. Рецептом поділились на сайті theLime.
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Інгредієнти:
- Сметана - 500 г
- Желатин - 15 г
- Цукор - 150 г
- Какао - 3-4 ст. л.
- Ванілін або ванільний цукор - за смаком
Приготування:
- Желатин залийте 75 г кип'яченої води кімнатної температури, перемішайте і залиште на 35 хвилин для набухання.
- Потім поставте миску з желатином на водяну баню (не доводячи воду до кипіння) і помішуйте, поки желатин не розчиниться.
- У глибокій мисці збийте сметану з цукром і ваніліном. Додайте розчинений желатин і ретельно перемішайте.
- Розлийте суміш у порційні форми або склянки, не наповнюючи їх доверху. Залиште трохи сметани.
- Поставте форми в холодильник до застигання.
- У решту сметани додайте какао і перемішайте. Якщо сметана загусла, трохи підігрійте її на вогні.
- На застиглий білий шар вилийте шоколадну суміш і знову поставте десерт у холодильник.
- Перед подачею можна прикрасити десерт фруктами, ягодами або горіхами.
Порада:
- Для більш насиченого шоколадного смаку можна додати в шоколадну суміш 1-2 столові ложки розтопленого чорного шоколаду.
- Замість какао можна використовувати розчинну каву.
- Десерт можна приготувати заздалегідь, він може зберігатися в холодильнику до 3 днів.
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