Як приготувати десерт пташине молоко в стакані: простий рецепт

Хочете порадувати близьких вишуканим десертом, не витрачаючи багато часу? Приготуйте Пташине молоко у склянці! Цей ніжний та елегантний десерт стане чудовим завершенням будь-якої трапези.

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Пташине молоко у склянці – це не лише смачний, але й елегантний десерт, який стане окрасою будь-якого столу. Рецептом поділились на сайті theLime.

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Інгредієнти:

Сметана - 500 г

Желатин - 15 г

Цукор - 150 г

Какао - 3-4 ст. л.

Ванілін або ванільний цукор - за смаком

Приготування:

Желатин залийте 75 г кип'яченої води кімнатної температури, перемішайте і залиште на 35 хвилин для набухання. Потім поставте миску з желатином на водяну баню (не доводячи воду до кипіння) і помішуйте, поки желатин не розчиниться. У глибокій мисці збийте сметану з цукром і ваніліном. Додайте розчинений желатин і ретельно перемішайте. Розлийте суміш у порційні форми або склянки, не наповнюючи їх доверху. Залиште трохи сметани. Поставте форми в холодильник до застигання. У решту сметани додайте какао і перемішайте. Якщо сметана загусла, трохи підігрійте її на вогні. На застиглий білий шар вилийте шоколадну суміш і знову поставте десерт у холодильник. Перед подачею можна прикрасити десерт фруктами, ягодами або горіхами.

Порада:

Для більш насиченого шоколадного смаку можна додати в шоколадну суміш 1-2 столові ложки розтопленого чорного шоколаду.

Замість какао можна використовувати розчинну каву.

Десерт можна приготувати заздалегідь, він може зберігатися в холодильнику до 3 днів.

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