Як приготувати млинці з пекінської капусти: простий корейський рецепт

Спробували б корейські млинці з капусти? Тоді ловіть рецепт! Ця ситна, поживна та оригінальна вегетаріанська страва готується за лічені хвилини.

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Вся сім'я в захваті! "Я не встигаю подавати – все знищують до крихти!" – пишуть про рецепт з сайту Shuba. Якщо кляру на листках замало, сміливо доливайте ще.

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Що знадобиться?

Велика пательня

Гострий ніж

Глибока посудина

1 кг пекінської капусти

2 ст. л. олії

1 яйце

250 мл води

1/2 ч. л. солі

60 г борошна

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. оцту

1/2 ч. л. червоного перцю

1 ч. л. чорного кунжуту

1 зелена цибулина

Приготування:

Підготуємо капусту. Вимиємо, знімемо верхні листки, зріжемо 5 штук, обполоснемо та обсушимо. Зробимо листки пласкими. Надризаємо кожен у найтвердішому місці. Готуємо кляр. Змішуємо воду, сіль, борошно та яйце, збиваємо до однорідності. Розігріваємо пательню. Готуємо соус. Змішуємо соєвий соус, оцет, перець, кунжут, нарізану цибулю. Обсмажуємо млинчики. Занурюємо листки в кляр, викладаємо на пательню. Обсмажуємо з обох боків до м'якості. Очищаємо пательню від кляру перед кожною новою партією млинців. Подаємо млинці з соусом.

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