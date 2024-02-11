Як приготувати млинці з пекінської капусти: простий корейський рецепт
Спробували б корейські млинці з капусти? Тоді ловіть рецепт! Ця ситна, поживна та оригінальна вегетаріанська страва готується за лічені хвилини.
Вся сім'я в захваті! "Я не встигаю подавати – все знищують до крихти!" – пишуть про рецепт з сайту Shuba. Якщо кляру на листках замало, сміливо доливайте ще.
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Що знадобиться?
- Велика пательня
- Гострий ніж
- Глибока посудина
- 1 кг пекінської капусти
- 2 ст. л. олії
- 1 яйце
- 250 мл води
- 1/2 ч. л. солі
- 60 г борошна
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. оцту
- 1/2 ч. л. червоного перцю
- 1 ч. л. чорного кунжуту
- 1 зелена цибулина
Приготування:
- Підготуємо капусту. Вимиємо, знімемо верхні листки, зріжемо 5 штук, обполоснемо та обсушимо.
- Зробимо листки пласкими. Надризаємо кожен у найтвердішому місці.
- Готуємо кляр. Змішуємо воду, сіль, борошно та яйце, збиваємо до однорідності.
- Розігріваємо пательню.
- Готуємо соус. Змішуємо соєвий соус, оцет, перець, кунжут, нарізану цибулю.
- Обсмажуємо млинчики. Занурюємо листки в кляр, викладаємо на пательню. Обсмажуємо з обох боків до м'якості.
- Очищаємо пательню від кляру перед кожною новою партією млинців.
- Подаємо млинці з соусом.
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