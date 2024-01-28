Як приготувати поживні та корисні млинці із сочевиці: простий рецепт сніданку

Млинці – це універсальна страва, яку можна їсти на сніданок, обід або вечерю. Їх можна готувати з різними інгредієнтами, як солодкими, так і солоними.

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Спробуйте цей рецепт із сайту "Таблоїд Волині" і переконайтеся, що млинці з одного інгредієнта можуть бути не лише ситними, але й смачними.

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Інгредієнти:

150 г червоної сочевиці

300 мл води

Сіль за смаком

Спеції за смаком (наприклад, чорний перець, куркума, паприка)

Приготування:

Замочіть сочевицю в холодній воді на 3 години. Злийте воду, промийте сочевицю і перекладіть її в блендер. Додайте сіль і спеції за смаком. Збийте сочевицю в блендері до однорідної маси. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям. Викладіть на сковороду невелику порцію сочевичної маси і розподіліть її тонким шаром. Смажте млинець з обох сторін до золотистого кольору. Повторіть кроки 6-7 з рештою сочевичної маси.

Подача:

Млинці з червоної сочевиці можна їсти як самостійну страву або використовувати як основу для рулетів, фаршированих м'ясом, овочами або сиром.

Ідеї для начинки:

Намазка з авокадо

Помідор черрі та часник

Сир фета та зелень

Обсмажені гриби

Тушковане м'ясо

Переваги млинців з червоної сочевиці:

Низькокалорійні

Без глютена

Багаті на білок і клітковину

Швидко і просто готувати

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