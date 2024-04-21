Як препарат проти тиску може допомогти жити довше: наукове дослідження

Дослідники з Університету Ліверпуля зробили значне відкриття, яке може змінити наше уявлення про процес старіння. Вони виявили, що існуючий препарат рилменідин, який використовується для лікування високого кров'яного тиску, також може значно збільшити тривалість життя.

Відкриття було зроблено в ході досліджень, які проводились на хробаках, плодових мушках і мишах. Вчені дійшли висновку, що рилменідин може імітувати переваги обмеження калорійності, яке раніше вважалося одним із найефективніших методів збільшення тривалості життя та зниження ризику вікових захворювань, пише Knowridge Science Report.

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Цей препарат вже широко використовується в медицині та відомий своїми відносно слабкими побічними ефектами. Тому його потенційне застосування як антивікової терапії може стати перспективним рішенням для майбутніх медичних практик.

"Це відкриття відкриває новий напрямок у боротьбі зі старінням і є значним кроком вперед у галузі антивікових терапій", - підкреслив професор Жоао Педро Магальхаес, автор дослідження.

Зважаючи на зростаючу чисельність літнього населення у світі, навіть найменший прогрес у цій галузі може мати величезне значення для покращення якості життя та зниження поширеності вікових захворювань.

Для подальших досліджень вченим належить детальніше вивчити механізм дії рилменідину та провести клінічні випробування на людях, щоб підтвердити його ефективність та безпеку як антивікову терапію.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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