Як правильно садити дрібне насіння: лайфхак, який дійсно спрощує життя

Посів дрібного насіння на розсаду може бути досить складним завданням. Насіння таких квітів, як петунія, чорнобривці, агератум, часто менше макового зернятка, і їх легко не помітити.

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Щоб спростити цей процес, можна скористатися простим способом, який пропонують досвідчені садівники. За кілька днів серветка розкладеться, і насіння проросте в ґрунт, пише ukr.media.

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Що потрібно:

Паперова біла серветка

Ґрунт для розсади

Плівка, кришка або скло

Марганцівка (за бажанням)

Інструкція:

Розріжте серветку на шматки за розміром ємності, в яку ви будете сіяти насіння. Укладіть серветку в ємність і утрамбуйте її. Насипте на серветку насіння. Зволожте насіння з пульверизатора. Накрийте ємність плівкою, кришкою або склом. Поставте ємність в тепле місце.

Деякі нюанси:

Перед використанням серветку потрібно розірвати на два шари, щоб вона стала ще тонше.

Насіння потрібно сіяти на відстані 1-2 см один від одного.

Зволожувати насіння потрібно дуже обережно, щоб не збити його в купу.

Якщо ви хочете запобігти розвитку грибкових захворювань, додайте у воду для поливу трохи марганцівки.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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