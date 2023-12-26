Як правильно розморожувати м‘ясо, щоб воно не втрачали корисних властивостей: поради експерта

М'ясо - це цінний продукт харчування, який містить багато білка, вітамінів і мінералів. Щоб воно зберегло свої корисні властивості і смак, важливо правильно його розморозити.

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Про це пише ТСН.

Неправильні способи розморожування м'яса

Експерти з харчування рекомендують уникати таких способів розморожування м'яса:

Розморожування за кімнатної температури. Цей спосіб є найпоширенішим, але він також є найнебезпечнішим. Під час розморожування за кімнатної температури зовнішня поверхня м'яса нагрівається швидше, ніж внутрішня. Це створює сприятливі умови для росту бактерій, які можуть викликати харчові отруєння.

Розморожування у гарячій воді. Цей спосіб також не є безпечним, оскільки він може привести до утворення небезпечних бактерій. Крім того, м'ясо, розморожене у гарячій воді, може стати жорстким і сухим.

Правильний спосіб розморожування м'яса

Найбезпечнішим способом розморожування м'яса є розморожування в холодильнику. Для цього потрібно покласти пакет із м'ясом на тарілку в нижню частину холодильника. Час розморожування залежатиме від виду м'яса. Фарш розморозиться за добу, а великі шматки м'яса - за дві доби.

Також можна розморозити м'ясо в мікрохвильовій печі, але при цьому потрібно дотримуватися певних правил:

Розморожуйте м'ясо за допомогою функції "розморожування".

Не розморожуйте м'ясо повністю, а лише до такого стану, щоб його можна було легко нарізати або відокремити від кістки.

Зберігання розмороженого м'яса

Розморожене м'ясо можна зберігати в холодильнику протягом 4-5 днів. При цьому температура зберігання повинна бути не вище 5 градусів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете розморозити м'ясо правильно і безпечно, щоб воно зберегло свої корисні властивості і смак.

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Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам розморозити м'ясо правильно:

Якщо ви розморожуєте м'ясо в холодильнику, а не в мікрохвильовій печі, краще попередньо дістати його з морозилки на ніч. Так воно розморозиться повільно і рівномірно.

Якщо ви розморожуєте м'ясо в мікрохвильовій печі, не забудьте витягти його з упаковки. Це дозволить мікрохвильовій печі розподілити тепло рівномірно.

Розморожене м'ясо можна використовувати для приготування будь-яких страв.

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