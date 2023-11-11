Як насправді правильно зберігати кетчуп та гірчицю

Кетчуп і гірчиця – це всім популярні соуси, які широко використовуються в кулінарії. Вони мають тривалий термін зберігання, але важливо зберігати їх правильно, щоб вони не втратили свій смак і аромат.

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Ці продукти можна зберігати при кімнатній температурі і не обов'язково ставити у холодильник. Про це сказав австралійський лікар Зак Тернер для News.com.au.

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За словами тренера, відкриті кетчуп та гірчицю не обов'язково потрібно зберігати у холодильнику.

Крім цього, томатний соус та подібні приправи (соус барбекю, гірчиця) не треба тримати у холодному приміщенні через високу кислотність та обробку. Якщо ви відкриєте упаковку, там довгий час не будуть розвиватися патогенні мікроорганізми.

Тернер порадив уважно читати інструкцію щодо умов зберігання на упаковці та дотримуватися її. Також важливо слідкувати за терміном придатності та не вживати те, що має підозрілий вигляд чи пахне дивно.

Як зауважив експерт, найчастіше отруєння може виникнути через несвіже варене м'ясо, молочні продукти, яйця, морепродукти та готову їжу.

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