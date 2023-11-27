Як правильно їсти суші: чотири поради від японського шеф-кухаря

Майже всі ми спробували суші принаймні один раз у житті, але чи правильно це робили? Нобу Мацухіса, співвласник ресторанів Matsuhisa і Nobu, вважається одним з найвпливовіших шеф-кухарів японської кухні у світі. В інтерв’ю для різних видань він неодноразово зазначав, що більшість людей по всьому світу їдять суші неправильно. Він також надав кілька практичних порад, які допоможуть вам максимально насолоджуватися смаком японської страви.

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Про це пише Shuba.

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Починайте трапезу з легких видів суші

Почніть свою японську трапезу з більш легких видів суші та переходьте до варіантів з жирнішою рибою. Жирну рибу краще залишити на кінець. Мацухіса рекомендує закінчувати трапезу ролями.

Не змішуйте соєвий соус із васабі

Занурюйте рибу в соєвий соус без рису, а потім додайте трохи васабі сверху. Це традиційний і, за словами кухаря, більш смачний спосіб.

Обмежте кількість соєвого соусу

Під час вживання ролів обмежте кількість соєвого соусу. Не занурюйте весь рол з усіх сторін. Варто обмежитися невеликою порцією соусу. Забагато соєвого соусу може заважати відчути справжній смак страви.

Їжте цілий шматок ролу за один раз

Їжте рол цілим. Відкушування ролу частинами вважається найгрубішою помилкою, оскільки кожен шматок містить ретельно підібрані інгредієнти, які підсилюють смак один одного.

Імбир для перерви між видами суші

Імбир подається для очищення смакових рецепторів між видами суші. Перед переходом до іншого виду суші з‘їдайте невелику скибочку імбиру — це допомагає перебити смакові відчуття і насолодитися справжнім смаком іншого виду суші.

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