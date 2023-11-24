Як приготувати яйця пашот за лічені секунди без окропу

Яйця пашот – це спосіб приготування, при якому яйця варяться без шкаралупи в киплячій воді. Вони мають ніжну текстуру і кремову консистенцію, а їх жовток залишається рідким.

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Зазвичай їх варять у киплячій воді лічені хвилини, однак є спосіб приготування цієї страви без окропу. Потрібні мікрохвильовка або оцет, пише santeplusmag.

Яйця пашот у мікрохвильовій печі

У невеличку миску придатну для мікрохвильової печі треба налити 80 мл води кімнатної температури й чайну ложку оцту. Акуратно розбийте яйце у миску, обережно, щоб не пошкодити жовток. За бажанням можна посолити, поперчити й приправити до свого смаку.

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Потім поставте миску всередину мікрохвильовки й встановіть потужність 900 Вт.Щоб ваші яйця набули ідеальної консистенції, потрібно 80 секунд приготування.

Як приготувати яйця в оцті

Для початку закип’ятіть літр води у 1,5-літровій каструлі. Як тільки вода почне кипіти, додайте 2 столові ложки оцту.

Дайте воді закипіти, потім розбийте яйце в гарячу воду й дайте йому покипіти чотири хвилини. Не торкайтеся яйця у киплячій воді, інакше жовток може вилитися. Стежте, щоб яйце не прилипло до дна каструлі.

Коли яйце звариться, вийміть його та покладіть на кілька секунд у миску з крижаною водою.

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