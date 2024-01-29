Як посмажити креветки за 10 хвилин: легкий рецепт
Якому приготуванню креветок ви надаєте перевагу? Як щодо смаження, яке не займе у вас багато часу, проте додасть нотку особливості до вашої страви?
Рецептом, який допоможе приготувати креветки за 10 хвилин, поділилося видання Shuba. Для приготування вам знадобиться всього п'ять інгредієнтів, а саме:
- Креветки: 450 г.
- Масло вершкове несолоне: 1/2 ст. л.
- Олія оливкова: 1/2 ст. л.
- Сіль морська: за смаком.
- Перець чорний мелений: за смаком.
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Приготування:
Розмороження:
Сірі, сирі та неочищені креветки дістаньте з морозильної камери та помістіть у ємність з холодною водою на 5 хвилин, періодично помішуйте.
Чищення креветок:
Почніть чищення креветок від голови, панцира й нутрощів. А саме голову відріжте, ніжки легко відірвуться. Надріжте панцир по спині та відокремліть хітинові пластини. Видаліть кишкову вену, зробивши неглибокий надріз по спинці. Після цього промийте почищені креветки у воді і обсушіть за допомогою паперового рушника.
Процес смаження:
Розігрійте сковороду, додайте оливкову олію та масло. Після чого покладіть креветки до пательні та смажте на середньо-сильному вогні. Вони повинні шипіти. Посипте сіллю та свіжомеленим перцем. Смажити потрібно доти, доки креветки не порожевіють, а хвостики не стануть червоними (4-5 хвилин).
Креветки варто подавати відразу або зберігати в контейнері в холодильнику до 2 днів.
Смачного!
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