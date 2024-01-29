Як посмажити креветки за 10 хвилин: легкий рецепт

Якому приготуванню креветок ви надаєте перевагу? Як щодо смаження, яке не займе у вас багато часу, проте додасть нотку особливості до вашої страви?

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Рецептом, який допоможе приготувати креветки за 10 хвилин, поділилося видання Shuba. Для приготування вам знадобиться всього п'ять інгредієнтів, а саме:

Креветки: 450 г.

Масло вершкове несолоне: 1/2 ст. л.

Олія оливкова: 1/2 ст. л.

Сіль морська: за смаком.

Перець чорний мелений: за смаком.

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Приготування:

Розмороження:

Сірі, сирі та неочищені креветки дістаньте з морозильної камери та помістіть у ємність з холодною водою на 5 хвилин, періодично помішуйте.

Чищення креветок:

Почніть чищення креветок від голови, панцира й нутрощів. А саме голову відріжте, ніжки легко відірвуться. Надріжте панцир по спині та відокремліть хітинові пластини. Видаліть кишкову вену, зробивши неглибокий надріз по спинці. Після цього промийте почищені креветки у воді і обсушіть за допомогою паперового рушника.

Процес смаження:

Розігрійте сковороду, додайте оливкову олію та масло. Після чого покладіть креветки до пательні та смажте на середньо-сильному вогні. Вони повинні шипіти. Посипте сіллю та свіжомеленим перцем. Смажити потрібно доти, доки креветки не порожевіють, а хвостики не стануть червоними (4-5 хвилин).

Креветки варто подавати відразу або зберігати в контейнері в холодильнику до 2 днів.

Смачного!

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