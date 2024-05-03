Як зрозуміти, що у вас проблеми з печінкою: названо три симптоми на шкірі

Існують дві основні форми жирової хвороби печінки: пов’язана з вживанням алкоголю та не пов’язана з ним. Обидва стани можуть викликати ряд шкірних проявів.

Шкірні висипання, можуть стати першим індикаторам порушень у роботі печінки. Про це пише видання Exspress.

Лікарі стверджують, що нормальна печінка не має містити жирових відкладень. Проте, статистика NHS у Великій Британії вказує, що близько третини населення має ранні стадії жирової хвороби. Цей стан часто не має явних симптомів, що затримує звернення за медичною допомогою. Експерти попереджають, що жирова хвороба печінки може призвести до фіброзу органу, а в тяжких випадках – до цирозу, що може спричинити серйозну печінкову недостатність.

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Цироз печінки призводить до незворотних ушкоджень, тому профілактика цього стану є критично важливою. Перші сигнали, на які слід звернути увагу, включають шкірні зміни, такі як:

незначні синці;

пожовтіння шкіри;

свербіж.

Лікарі зауважують на тому, що симптоми жирової хвороби можуть залишатися непомітними до тих пір, поки хвороба не стане прогресувати, тому необхідно приділяти особливу увагу будь-яким шкірним проявам. Інші можливі ознаки включають відчуття тяжкості в правій верхній частині живота, втрату апетиту, біль у животі, нудоту та раптове схуднення.

У деяких випадках може розвинутися жовтяниця, набряк ніг, підвищена стомлюваність, здуття живота та сплутаність свідомості. Додаткові симптоми жирової хвороби печінки можуть включати темні випорожнення, блювоті з кров'ю та набряк у нижній частині живота. У таких випадках слід негайно звернутися за екстреною медичною допомогою.

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