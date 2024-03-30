Як помити москітну сітку після зими: корисні поради від господинь

Брудні сітки не лише псують естетичний вигляд вікон, але й можуть стати джерелом алергенів та комах. Тому важливо регулярно їх чистити. Про це пише Газета.юа.

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Як часто потрібно чистити москітні сітки?

Рекомендується мити москітні сітки принаймні раз на місяць, а в період цвітіння рослин – двічі на місяць.

Як правильно чистити москітні сітки?

Зніміть сітки з вікон або дверей. Для цього зазвичай потрібно розсунути спеціальні фіксатори. Видаліть з сіток пил, бруд, листя, комах та інші забруднення. Це можна зробити вручну або за допомогою пилососа. Замочіть сітки у великій ємності з теплою водою з миючим засобом. Підійде будь-який засіб для миття посуду або рідке мило. Залиште сітки у воді на 15-20 хвилин. Протріть сітки м'якою губкою або щіткою з обох боків. Не використовуйте жорсткі щітки або абразивні засоби, щоб не пошкодити сітку. Ретельно промийте сітки чистою водою, щоб не залишилося слідів мила. Залиште сітки на свіжому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні, щоб вони повністю висохли. Перед тим, як встановити сітки на місце, перевірте їх на наявність пошкоджень. Якщо є невеликі отвори, їх можна заклеїти спеціальним скотчем. Якщо ж сітка сильно пошкоджена, її краще замінити на нову.

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Додаткові поради:

Для чищення москітних сіток можна використовувати спеціальні засоби, які продаються в магазинах.

Щоб полегшити чистку, можна додати у воду трохи оцту.

Якщо на сітках є стійкі забруднення, їх можна попередньо обробити розчином соди або лимонної кислоти.

Щоб захистити москітні сітки від бруду та пилу, можна обробити їх спеціальним спреєм.

Нагадаємо, ми вже писали, чим вимити вікна для ідеальної чистоти надовго.

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