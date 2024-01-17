Як помити ламінат, щоб не вздувся: лайфхак від господинь

Ламінат - це популярне напольне покриття, яке відрізняється своєю практичністю та довговічністю. Однак, щоб воно прослужило вам довгі роки, важливо правильно за ним доглядати. Одним з найважливіших моментів у догляді за ламінатом є його чистка.

Відео дня

Про це пише Unian.

Яка частота чищення ламінату?

Частота чищення ламінату залежить від інтенсивності його використання. У середньому, ламінат потрібно мити від одного разу на тиждень до одного разу на місяць.

Чим мити ламінат?

Для чищення ламінату найкраще використовувати м'яку микрофіброву ганчірку, змочену в теплій воді. Ганчірку потрібно ретельно віджати. Для додаткового догляду можна застосовувати спеціалізоване засіб для миття ламінату, яке можна придбати в магазинах побутової хімії.

Чим не можна мити ламінат?

Для миття ламінату не можна використовувати агресивні миючі засоби, що містять абразивні частинки або розчинники. Також не можна використовувати гарячу воду, оскільки вона може пошкодити ламінатне покриття.

Як правильно мити ламінат?

Для того, щоб помити ламінат, вам потрібно виконати наступні дії:

Ретельно підмітіть або пропилососьте ламінат, щоб видалити з нього бруд і пил. Налийте в відро теплу воду і додайте трохи миючого засобу для ламінату. Змочіть ганчірку в розчині і добре її відіжміть. Почніть мити ламінат від вікна до дверей, рухаючись по прямих лініях. Регулярно прополіскуйте ганчірку в чистій воді, щоб видалити з неї бруд і залишки миючого засобу. Після того, як ви закінчите мити ламінат, протріть його сухою м'якою ганчіркою.

Читайте також: Що робити, щоб значно заощадити час на миття посуду

Як прибрати плями з ламінату?

Для того, щоб прибрати плями з ламінату, вам потрібно виконати наступні дії:

Налийте в відро теплу воду і додайте 2-3 столові ложки оцту або лимонного соку. Змочіть ганчірку в розчині і добре її відіжміть. Почніть мити ламінат від вікна до дверей, рухаючись по прямих лініях. Регулярно прополіскуйте ганчірку в чистій воді, щоб видалити з неї бруд і залишки миючого засобу. Після того, як ви закінчите мити ламінат, протріть його сухою м'якою ганчіркою.

Оцет або лимонний сік допоможуть розм'якшити бруд і плями, що полегшить їх видалення.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко відмити підлогу до блиску.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!