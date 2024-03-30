Як отримати великий врожай перцю та томатів: найкраще добриво на весну
Хочете ласувати власноруч вирощеними, соковитими й ароматними томатами та перцями? Тоді вам не обійтися без сидератів! Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно поліпшити врожай ваших улюблених овочів.
Що це таке? Сидерати - це зелені добрива, які висівають на грядці, щоб покращити її родючість. Вони не лише насичують ґрунт поживними речовинами, але й оздоровлюють його, борючись з бур'янами та шкідниками, пише noviydoctor.com.
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Які сидерати найкраще підходять для томатів та перцю?
- Овес, фацелія та жито: ідеальний вибір для ранньої весни. Ці сидерати стійкі до холоду, швидко ростуть і насичують ґрунт азотом, фосфором і калієм.
- Гірчиця, редька та горох: чудовий варіант для пізньої весни або раннього літа. Ці сидерати збагачують ґрунт органічною речовиною, покращують його структуру і пригнічують ріст бур'янів.
Як використовувати сидерати?
- Виберіть сидерат, який найкраще підходить для ваших потреб.
- Посійте його на грядці за 2-3 тижні до висадки томатів або перцю.
- Коли сидерат досягне висоти 15-20 см, скосіть його і закладіть у ґрунт.
- Через 2-3 тижні після закладення сидерату можна висаджувати томати або перець.
Додаткові поради:
- Не забудьте враховувати сівозміну. Не рекомендується висаджувати томати та перець після пасльонових культур (картоплі, баклажанів).
- Перед посівом сидератів перевірте кислотність ґрунту. Деякі сидерати, наприклад, люпин, підходять лише для кислих ґрунтів.
- Не закладайте в ґрунт сидерати з товстими стеблами, інакше вони перепріють дуже довго.
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