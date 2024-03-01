Як підготувати велосипед до весняного сезону: три важливі поради

Настання весни – час діставати велосипеди з гаражів та балконів, щоб прокататися парками чи лісами. Проте після зимівлі залізний кінь може виглядати не надто естетично. Як же помити його та не зашкодити деталям? Про це пише Телеграф.

Відео дня

Як позбутися іржі на велосипеді

Щоб видалити іржаві плями, потрібно:

Вичавити на них свіжий лимонний сік.

Залишити на 30 хвилин.

Ретельно промити ці ділянки водою.

Правила миття велосипеда

Для очищення рами від бруду чи пилу знадобиться:

Відро з водою.

М’яка губка.

Нейтральний мийний засіб.

Починайте мити зверху вниз – спочатку рама, потім колеса. Щоб очистити важкодоступні місця, скористайтеся зубною щіткою.

Сушіння після миття

Щоб уникнути іржі, витріть велосипед насухо мікрофібровою серветкою. Будьте обережні при протиранні ланцюга.

Дотримуючись цих нескладних порад, ви зможете швидко надати своєму залізному коню охайного вигляду перед весняними прогулянками.

Нагадаємо, ми вже писали, які сукні будуть в моді весною.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!