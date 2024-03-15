Як почистити весняне пальто без прання: лайфхаки від господинь

Догляд за верхнім одягом, особливо пальтом, вимагає особливої обережності та делікатності, адже неправильні методи можуть пошкодити тканину. Для збереження гарного вигляду верхнього одягу потрібно дотримуватись певних правил.

Відео дня

Перш за все, розмістіть пальто на вішалці та ретельно видаліть з нього ворсинки і пил за допомогою липкого валика, м'якої щітки або пилососа на середній потужності. Потім вам допоможуть народні методи. Про це пише ресурс theLime.

Для видалення застарілих плям змішайте засіб для виведення плям з водою. Занурте у розчин щітку та обережно почистіть проблемні ділянки, такі як комір, рукави, кишені. За потреби можна залишити розчин на кілька хвилин, а потім змити залишки водою. Цей метод підходить для пальт з вовни, кашеміру та твіду.

Прості домашні засоби, такі як рідке мило та нашатирний спирт, також можуть допомогти впоратися з плямами. Додайте по одній столовій ложці цих складників у 100 грамів води, нанесіть розчин на плями та залиште на деякий час. Після цього протріть вологою ганчіркою.

Для видалення жирних плям на кашеміровому пальті посипте їх тальком, зачекайте та видаліть залишки щіткою. Альтернативно, можна спробувати почистити кашемір сумішшю 1 ложки солі, 4 ложок аміаку та води, повторюючи процедуру за необхідності.

Читайте також: Щоб кольоровий одяг не втратив колір: як правильно прати та сушити

Для чистки чорного пальта можна використати натуральний чай без додатків та ароматизаторів, змочивши у ньому ватний диск і протерши плями. Нестандартним, але ефективним методом є використання кульки з чорного хліба, якою можна зібрати бруд і пил з тканини.

Дбайливо та регулярно доглядайте за верхнім одягом, обираючи безпечні та ефективні способи чищення, щоб він радував своїм гарним виглядом ще довгі роки!

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати пальто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!